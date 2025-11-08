Vekil Türkoğlu; “Treni ve otobanı gelmeyen mahzun hemşehrilerim, makus talihinizi İYİ Parti değiştirecek”

İYİ Parti 4. Olağan İl Kongresi Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ve parti üyeleri katıldı.

Divan seçimi için İYİ Parti İl Başkanlığı adayları Tansu Şener ile Memiş Cengiz’in ortak olarak sunduğu listeye göre; Divan Kurulu Başkanlığı’na İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, Mehmet Sait Onat ve Ramazan Koç seçildi. Önceki dönem İl Başkanlığı Mali Raporları, oylama sonucu ibra edildi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, burada yaptığı konuşmada; “Kadim Türk yurdu Kayseri'nin çalışkan ve yiğit hemşehrilerim. Çalışkan olduğunuz kadar da iktidar tarafından bir şekilde görülmeyen, mahzun bırakılan, bu kadar ürettiğine rağmen, bu kadar gayretine, bu kadar Türk ekonomisine katkısına rağmen, treni gelmeyen, otobanı gelmeyen, yatırımları yapılmayan "Nasıl olsa bu Kayseri hep çantada keklik" diye iktidar ve Cumhur İttifakı tarafından bakılan mahzun hemşehrilerim. Bu makus talihinizi İyi Parti değiştirecek. Bundan Kayserililerin hiçbir şüphesi ve endişesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel; "Bir komisyon kurdular, bize sevdirmeye çalışıyorlar Apo Canisini. Vallahi evlat olsa sevilmez. Apo bu topluma yavaş yavaş enjekte ediliyor cani. O komisyona bugün üye vermeyen sizin de mensubu olduğunuz İyi Parti'nin bugün de milletvekiliyle birlikte alınan karardan dolayı ben genel başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Bizim orada yerimiz yok. Bizim orada konuşacak bir şeyimiz de yok. Başlangıcı da yok, sonu da yok. Bizim için yok hükmünde bir karardır bu. Ve bu komisyon bugün İmralı'ya gitsin mi diyor? Milletvekilleri ayağına gitsin mi diyor? Geldiğimiz durum şu; 1930-40'lı yıllar arasında bir Hitler vardı Almanya'da. Bir nesile, bir kitleye toplu katliamlar yaptı. Tarih ona ne dedi? Katil Hitler dedi. Bugün yine bizim din kardeşlerimiz Filistin'de çocuğuyla, kadınıyla katlediliyor. 70-80 bin olduğu iddia ediliyor. Toplu katliamlar yapan Netanyahu 'ya Türkiye'deki, Türkiye Cumhurbaşkanı başta, sizler, bizler, hepimiz "Katil Netanyahu" diyoruz. Bizim için Hitler neyse, Netanyahu o. Netanyahu neyse, cani Abdullah Öcalan da odur” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, “Bugün burada tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Korku düzenini bitireceğiz! Yalan düzenini çökerteceğiz! Torpil düzenini dağıtacağız! Hırsızlık düzenini yıkacağız hep beraber! Yerine adalet gelecek. Yerine huzur gelecek. Yerine liyakat gelecek. Yerine hakkaniyet gelecek. Bizler de bu salonda söz veriyoruz: Bu ülkeyi paylaşan değil, buluşturan bir yolun sahibi olacağız. Bu milleti ayrıştıran değil, birleştiren bir yolun öncüsü olacağız. Bu devleti çıkar odaklarının değil, milletin iradesinin evi yapacağız. Karanlık ne kadar büyürse büyüsün, şafak yine doğar. Zulüm ne kadar güçlenirse güçlensin, güneş yine doğar. Hak yine boy verir. Çünkü tarih gösterdi ki, kötüler kalıcı olmaz, iyiler mutlaka kazanır” ifadelerini kullandı.

İl Başkan adayı Tansu Şener, “Derdimiz ne makam, ne ünvandır. Bizim tek derdimiz milletimizin bağımsızlığı, milletimizin refahıdır. Bu milletin geleceği inançla, cesaretle ve doğrulukla mücadele eden iyi yüreklilerin ellerindedir. Çünkü biz cesurlar inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü biz İYİ’yiz. Bütün bugün, güçlü bir destekle öncelikle Kayseri'de ve ardından tüm yurtta iyilerin sesini duyuracağız. Son söz olarak da şunu söylüyorum ki: Yaşasın Türk Milleti! Yaşasın İyi Parti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! İl Başkanlığı seçiminin hayırlara vesile olmasını diliyor, haziruna saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

İl Başkan adayı Memiş Cengiz, “Bu parti Türkiye'nin umudu ve son kalesidir. Bunun bilincinde ve yolundayız. Bugün buradayız, yarın yine burada olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler insanların peşinden gidenler değiliz. Bizler olayların peşinden gidenler de değiliz. Bizler fikirlerin peşinden gidenleriz. Birlikte çalışmaya, birlikte kazanmaya var mısınız? Var olsun Türk Milleti ! Var olsun Türkiye Cumhuriyeti! Ne mutlu Türk'üm diyene” şeklinde konuştu.