Vekiller Yemin Töreninde

23. Dönem milletvekillerinin yemin töreni öncesi Meclis Başkanı Mustafa Şentop, başlanlığını en yaşlı üye olan 75 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti.

Meclisin ilk oturumunu en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli açtı ve ilk yemini de kendisi gerçekleştirdi.

Altılı masa liderlerinden Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan Milletvekili olarak giremedikleri meclisi ancak üst kattaki locadan izleyebildiler.

Yine milletvekili olamayan altılı masanın liderlerinden Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal meclisteki törene katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak 28.dönem TBMM Genel Kurulu milletvekili yemin törenine katılmak üzere TBMM’ye girdiğinde dakikalarca ayakta alkışlandı. Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmaması dikkat çekti.

TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ağızı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.