Vektörle mücadelede 'dron' dönemi

Talas Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların rahat etmesi için dron ile ilçeyi ilaçlıyor.

Talas Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların rahat etmesi için vektörlerle mücadele ediyor. Tarımsal ilaçlamada da kullanılan dron ile belirli periyotlarla ilçeyi ilaçlayan belediye, vatandaşların daha konforlu bir alanda vakit geçirmelerini sağlıyor. Sağlığa ve çevreye zararlı birçok vektörün ilaçlandığı biyolik larvasit uygulamasında, insan sağlığına ve doğal ortama zarar vermeyen özel ilaçlar kullanılırken, ilaçlamanın devam edeceği belirtildi.