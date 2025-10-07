“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”

Aile mahkemelerinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, boşanmanın ardından velayeti alan ebeveynin çocuğu diğer tarafa göstermemesi oluyor. Uzmanlara göre, bu durum hem çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz etkiliyor hem de velayet hakkının kötüye kullanılması anlamına geliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Oğuzhan Aral: “Boşanma davalarında mahkemeler, çocuğun üstün yararı gözetilerek velayeti anne ya da babadan birine veriyor. Ancak son yıllarda, velayeti alan tarafın mahkemenin belirlediği görüş günlerini ihlal ederek çocuğu diğer ebeveyne göstermediği yönünde şikayetler arttı. Bu durum çocuğun ruhsal gelişiminde ciddi travmalara yol açabiliyor. Türk Medeni Kanunu’na göre, mahkemenin belirlediği görüşme günlerinde çocuğu göstermeyen ebeveyne “velayet hakkını kötüye kullanma” ve “çocuğun kişisel ilişkisinin engellenmesi” gerekçesiyle 3 aya kadar tazyik hapsi uygulanıyor Ayrıca tekrarlanan ihlaller, velayet düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.