Veliler, öğretmenlerin sürekli değişmesinden şikayetçi

Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Camikebir Mahallesi Mehmet Tarman İlkokulu 4-E sınıfı öğrenci velileri sınıf öğretmenlerinin sürekli olarak değişmesinden şikayetçi olduklarını dile getirdi. 4-E sınıfı öğretmenlerinin 4 yıldır 6 kez değiştiğini iddia eden veliler, okullar açıldığından beri öğretmenin olmadığını ve dersi boş olan diğer öğretmenlerin sınıfın derslerine girdiğini belirterek, yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ve kalıcı bir öğretmen istediklerini ifade etti.

Mehmet Tarman İlkokulu önünde tepkilerini gösteren velilerden Mustafa Durmuş, “Mehmet Tarman ilkokulunda 4’üncü sınıfa giden öğrencim var. Bu çocuğumun 6’ncı öğretmeni. 2023 Türkiye’sinde eğitim sisteminin çöktüğü durumdayız. 4’üncü sınıf öğrencimin bu 6’ncı öğretmeni. O öğretmende gitti. Okullar açılalı 2 hafta oldu. Çocuklarımızın yine öğretmeni yok. Derslere dersi boş olan bir öğretmen giriyor. Giren öğretmenlerde çocuklara bir kitap açın okuyun diyor. Kendisinin de elinde cep telefonuyla başka şeylerle uğraşıyor. Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanımızın bir talimatı vardı; ‘öğretmenler derse telefonla girmeyecek’ diye. Ama bu talimatı kim dinliyor, neye göre dinliyor ortada. Çocuklarımızın başındaki öğretmenler telefonda. Zaten doğru düzgün bir öğretmenleri yok. 4 yıldır eğitim sistemi yok, temel yok. Temeli olmayan binaları da gördük yakın zamandaki depremlerde. Çocuklarımız şu an çöküntü içerisinde. Okul yönetimiyle görüşüyoruz, hiçbir çözüm alamıyoruz. Çocuklarımızın eğitim seciyesinin düşük olduğunu söylüyoruz. Çocuklarımızın geçen bu 3 yılda eğitim alamadıklarını söylüyoruz. Bunun kararını siz veremezsiniz gibi cevaplar alıyoruz. Biz defalarca kendileriyle iletişim kurduk. Ama hep aynı cevaplar; ‘biz talep ettik, gelmiyor’. Şu an ki çözümleri şu an sınıfı bölmek. Sınıfı bölmek bence bir çözüm değil. Biz çocuklarımızın başına kalıcı bir öğretmen istiyoruz. Eğitimin üst seviyeye çıkasını istiyoruz, şikâyetimiz bu. Sınıf mevcudu 30 kişi, diğer sınıflar daha kalabalık. Benim çocuğumun 30 kişilik sınıfını diğer sınıflara bölmeği söylüyorlar. Bizde bu hakkımızı arayınca, olayı çarpıtıyorsunuz, yanlış yerlere götürüyorsunuz diye söylemleri oluyor” ifadelerini kullandı.

‘BİR AN ÖNCE BU MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Çocuğunun sürekli öğretmeninin değişmesinden ve çocukların bundan dolayı eğitim göremediğini dile getiren Öğrenci Velisi Şerife Apak, “Kızım 4 yıldır bu okula gidiyor ve 1’inci sınıftan beri mağdur. Çocuğumun alt yapısı sıfır. 3’üncü sınıfa geçti ve 3’üncü sınıfta 4 tane öğretmen değişti. Şu anda gelecek olan 5’inci öğretmen. Hala mağduruz, mağduriyetimizde giderilmedi. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Şu anda benim bu okulda 2’nci sınıfa giden öğrencim var. Bu çocuğum 4’üncü sınıfa giden öğrencimden dersleri daha iyi” şeklinde konuştu.

Bir diğer Veli Şükran Demir ise, “Okulda değişen bir şey yok. Çocuklar, herkes mağdur. Hadi 1 sene durum böyle oldu ama neden tekrarlıyor aynı durum” dedi.

‘BİZ ÇOCUKLARIN SINIFININ AYRILMASINI İSTEMİYORUZ, KALICI BİR ÖĞRETMEN İSTİYORUZ’

Okul yönetimin çözüm olarak sınıfı bölmek olduğunu dile getiren Veli Mahmut Evler çocukların sınıflarının değiştirilmesini istemediğini ve kalıcı öğretmen istediklerini ifade eder, “Geçen seneden beri çocuğumun 3-4 defa öğretmeni değişti. Bu senede öğretmenimiz gelmedi. Öğretmenimiz yok. 2 haftadır dersler boş geçiyor. Yönetimden öğretmen talep ediyoruz. Ataması gelecek diyorlar. Ama her derse başka bir öğretmen geliyor ve ilgisiz oluyorlar. Çocuklarda ilgisiz. Çocuğum ikiz. Bu sınıftaki çocuğuma kardeşinin sınıfında derse girer misin diyorum. Oda, ‘hayır baba ben sınıfımda eğitimime devam etmek istiyorum’ diyor. Durum bundan ibaret. Biz çocukların sınıfının ayrılmasını istemiyoruz. Kalıcı bir öğretmen istiyoruz” diye konuştu.