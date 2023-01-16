Veliler okul önüne trafik ışığı istiyor

Veliler, çocuklarını sabahları kendilerinin karşıdan karşıya geçirdiklerini belirterek daha güvenli ve trafik ışıklı bir geçit yapılmasını yetkililerden talep ediyor.

Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bulunan okula gitmek için yoğun şekilde akan trafik öğrenciler ve veliler için zorluk oluşturuyor. Veliler, öğrencilerin sabah okula gidemediklerini yolun karşısına geçmek için kendilerinden yardım aldıklarını ifade ederek, trafik ışığı istediklerini belirttiler.

Okul önünden hafta içinde yüzlerce öğrenci geçiş yaparken, mahalle halkı ve veliler okul önünde ışıklandırma ya da üst geçit yapılmasını yetkililerden istiyor.