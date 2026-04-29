Veliler Okuyor, Sevgiyle Dokunuyor: Mustafa Çataloğlu İlkokulu’nda Anlamlı Etkinlik

Etkinlik kapsamında veliler, kitap üzerine yapılan sınava katılarak bilgilerini ölçtü. Dereceye giren velilere ödül, sınava katılan tüm velilere ise katılım belgesi verildi. Program, hem eğitici hem de keyifli atmosferiyle dikkat çekti.

Eğitimci-Yazar Ali Özkanlı, etkinlikte velilere çocuk eğitimi üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Özkanlı, çocuklarla sağlıklı iletişimin temelinde sevgi, sabır ve empati olduğunu vurguladı. Söyleşi sonunda kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye etti.

Okul yönetimi, etkinliğin veliler arasında okuma kültürünü güçlendirdiğini ve aile içi iletişime olumlu katkı sağladığını belirtti.