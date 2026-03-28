Velilere önemli tavsiye: Öğrenciler ruhuna uygun meslek seçmeli

Eğitimci Hasan Oğuz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, " Hayatımız Eğitim" programına katılarak, Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin okul ve meslek seçimi konusunda velilere uyarılarda bulunan Oğuz, “Biz aslında çocuklarımızı hayata hazırlarken iyi bir mesleği olsun iyi bir kariyeri olsun isterken aynı zamanda iyi bir anne, baba olsun ve ayakları üzerinde durabilsin istiyoruz. Bunun için ne yaptığımız önemli birazda. Kendi çocuklarım ile alakalı veya diğer öğrencilerimizle alakalı velilerimize şunu derim. Bu çocuk belki de sizin seçmiş olduğunuz istediğiniz bir bölüme gitsin, istediği bir okulda okusun derken bazen yanılıyoruz. Çocuğunuz buna uymayabiliyor. O zaman biraz daha çocuğun ruhuyla uygun olan hani bu biraz daha YKS ile olacak ama bölümleri tercih etmesi o yönde ilerlemesi gerekiyor. Diyeceksiniz ki belki velilerimizden vardır. Hocam böyle diyorsunuz ama buradan da para kazanılmıyor. Ama çocuk gerçekten bir şeyi isteyerek yapıyorsa oradan çok çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkarabiliyor” şeklinde konuştu.

Hasan Oğuz, LGS’de başarıya ulaştıran faktörlere de değinirken, “Öğrencilerin çalışma sürecinden öncesinde hem velilerimize hem öğrencilerimize şu tavsiyelerde bulundum. Önce kendinizi tanıyın, önce çocuğumuzu tanıyalım. Çünkü bazen şunlarla çok karşılaşabiliyoruz. Velilerimiz, çocuklarını farklı öğrencilerle karşılaştırıyorlar. Bu karşılaştırma bazen öğrenciye psikolojik açıdan çok sıkıntılar verebilirken, çocuğunu onlarla yarış haline ittiği için bir ön sıraya atma yoluna gidiyor olabilir. Ama en önemli olan şey öğrencinin neyi bilip bilmediğini veliye de öğrenciye de idrak ettirmek gerekiyor. Şununla çok karşılaşıyoruz. Bir öğrenci bize geliyor velisiyle beraber. İşte hocam bizim öğrencimiz okulda derecelik bir öğrenci. Ama baktığımız zaman puanına, sıralamasına o okul için ön sıralarda farklı bir okula ya da gruba girdiğinde o öğrencinin sıralaması gerilerde olabiliyor. Ama velimiz, o grupta kıyasladığı için çocuğunu çok başarılı olarak görüyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.