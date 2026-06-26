Venezuela için Türkiye'den askeri nakliye uçakları yola çıktı

Geçtiğimiz Çarşamba günü Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5’lik deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi, Türkiye’den Venezuela’ya arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinin yola çıktığını duyurdu. Bakan Çiftçi, “Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimizi bölgeye uğurladık. Genelkurmay Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızdan tahsis edilen iki adet A-400M askeri nakliye uçağımızla; İstanbul, İzmir ve Denizli’den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi, Milli Savunma Bakanlığımızın İnsani Yardım Tugayından 22 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracı Venezuela’ya hareket etti. Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız. Rabbim ekiplerimizin yolunu açık, görevlerini muvaffak eylesin. Depremden etkilenen Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamalarında bulundu.