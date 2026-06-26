  • Haberler
  • Gündem
  • Venezuela için Türkiye'den askeri nakliye uçakları yola çıktı

Venezuela için Türkiye'den askeri nakliye uçakları yola çıktı

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5'lik depremin ardından bugün Venezuela için Türkiye'den iki adet A-400M askeri nakliye uçağı ile insani yardım ekibi yola çıktı.

Venezuela için Türkiye'den askeri nakliye uçakları yola çıktı

Geçtiğimiz Çarşamba günü Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5’lik deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi, Türkiye’den Venezuela’ya arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinin yola çıktığını duyurdu. Bakan Çiftçi, “Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimizi bölgeye uğurladık. Genelkurmay Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızdan tahsis edilen iki adet A-400M askeri nakliye uçağımızla; İstanbul, İzmir ve Denizli’den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi, Milli Savunma Bakanlığımızın İnsani Yardım Tugayından 22 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracı Venezuela’ya hareket etti. Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız. Rabbim ekiplerimizin yolunu açık, görevlerini muvaffak eylesin. Depremden etkilenen Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri, en çok üniversite bulunan şehirler arasında
Kayseri, en çok üniversite bulunan şehirler arasında
Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Rum Milletvekiline sert tepki: 'FETÖ bir hareket değil, terör örgütüdür'
Cıngı’dan Avrupa Konseyi’nde Rum Milletvekiline sert tepki: “FETÖ bir hareket değil, terör örgütüdür”
Sarız'da dev mantarlar görenleri şaşırttı
Sarız'da dev mantarlar görenleri şaşırttı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 75 aranan şahıs yakalandı
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 75 aranan şahıs yakalandı
Kayserili Milli Savunma eski Bakanı'nın eşi İncesu'da toprağa verildi
Kayserili Milli Savunma eski Bakanı'nın eşi İncesu’da toprağa verildi
Kayseri'nin En Manzaralı Millet Bahçesi'nde Uçurtma Şenliği
Kayseri'nin En Manzaralı Millet Bahçesi'nde Uçurtma Şenliği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!