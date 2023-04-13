Verenel Derneği'nden Başkan Öztürk'e Ziyaret

5253 sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesi gereğince 'Kamu Yararına Çalışan Derneklerden' sayılmasına karar verilen Verenel Derneği Yahyalı Belediyesini ziyaret etti.

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  • 13.04.2023 15:33
  • Güncelleme: 13.04.2023 15:39
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Verenel Derneği'nden Başkan Öztürk'e Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

5253 sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesi gereğince ’Kamu Yararına Çalışan Derneklerden’ sayılmasına karar verilen Verenel Derneği Yahyalı Belediyesini ziyaret etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün makamında gerçekleşen ziyarete Safa Vakfı Genel Başkanı Mehmet Kalkan, Dernek Başkanı Servet Süt, Başkan Yardımcısı Arafat Şimşek ve Genç Safa Başkanı Enes Erol katıldı. Ziyarette konuşan Vakıf Genel Başkanı Mehmet Kalkan; “Verenel Derneği 2008 yılında Kayseri’de kurulmuştur. 4 kıtada insanlık yararına birçok hizmette bulunmuştur. Dernek son yıllarda yapılan çalışmalarla kendisinden sıkça bahsettirdi. Şeffaf ve güvenilir ilkesi ile çalışmalarına devam eden derneğimiz deprem felaketi yaşanan 11 ilimizde ilk günden itibaren önemli çalışmalar yaptı. Depremzede kardeşlerimiz ile ilgilenip, 24 saat sıcak yemek verdik. Çadır ve konteyner kentler kurarak insanlarımıza yardımcı olduk. Bu konuda Yahyalı Belediyesi ve belediye başkanımızın bizlere ciddi destekleri oldu. Orada birlikte olarak çalışmalar yürüttük. Çok şükür daha önce yaptığımız çalışmalar ile birlikte Cumhurbaşkanımız tarafından kararname ile derneğimiz kamu yararına çalışan dernek statüsü almış oldu. Bunun da ayrı bir sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ de konuşmasında; “Hayırseverler topluluğu tarafından kurulmuş olan dernekte hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar aldığınız yol ve kurumsallaşma ile Türkiye’de örnek oldunuz. Gönüllü yardım kuruluşlarının deprem felaketinde insanlara ne kadar yardımcı olduklarını gördük. Derneklerimiz insanlarımızın elinden tutarak yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçları karşılayarak gönüllerde taht kurdular. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki yardımlarımızda derneğimiz ile devam edecek. Bizim millet olarak her türlü felakete hazırlıklı olmamız gerekiyor. İnşallah biz her zaman yanınızda olmaya ve size destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret dernek yetkililerinin Başkan Esat Öztürk hediye takdim etmesiyle sona erdi.

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İHA

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