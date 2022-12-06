Veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı.

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  • 06.12.2022 20:01
  • Güncelleme: 07.12.2022 09:53
Veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 30 Ağustos Mahallesi Anamur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ş.M. adlı şahıs bir tekel bayiye gelerek alkol aldı. Aldığı alkollerin parasını veresiye vermek isteyen Ş.M., iş yeri sahibinin veresiye ürün vermemesi sonucu aracında bulunan pompalı tüfekle iş yerine 2 el ateş etti. Ş.M., ateş ettikten sonra aracına binip kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan Ş.M.’yi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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