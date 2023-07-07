Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) İş Birliği ile 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 09.30’da ''Vergi Mükelleflerinin Fırsat ve Riskleri'' konulu Kayseri Kongresi ve Forumu gerçekleştirilecek. Kongre aynı gün üç oturumdan oluşacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Kayseri Kongresi Başkanı Dr. Ahmet Somuncu, kongre ve formun akademik nitelikli olduğunu söyledi. Somuncu, “Kongrede akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, kamu idareleri, yargı mensupları ve Mali Müşavirler, Avukatlar bir araya gelerek vergi mükelleflerinin sorunlarına ortak çözümler arıyorlar. Kayseri Forumu içerisinde yer alan üç etkinliğimiz de akademik niteliktedir. Kongreye destek veren, başta Üniversite Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu’ya, üniversite çalışanlarımıza, diğer tüm kurumlara ve özellikle de maddi-manevi destekleri için Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) Yönetim Kuruluna teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan kongreye katılmak için, http://kayseri.turkvergi.org/ adresi üzerinden online kayıt yapılabileceği belirtildi.