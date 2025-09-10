Vergide yeni düzenleme

Büyükşehir Belediyesi olan illerde (nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç) faaliyet gösteren işletmelere yönelik vergi düzenlemeleri getirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Kayseri’deki işletmeler bu kapsamda değerlendirilecek.

Resmi Gazete’de yer alan işletmeler ise şu şekilde;

Her türlü emtia imalatı işiyle uğraşanlar (atölye vb.),

Her türlü emtia alım-satımı işiyle uğraşanlar (yalnızca gezici olarak veya pazar takibi ile perakende satış yapanlar hariç),

inşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar (müteahhitler, taşeronlar, kendi çalışan usta, kalfa vb),

motorlu taşıtların bakım ve onarım işlerini yapanlar,

şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti yapanlar,

Lokanta ve benzeri (kafe, çiğ köfteci, kumpirci vb.) hizmet işletmelerini işletenler,

Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler (gazino, müzikhol, bar, hamam, sauna vb).

Buna göre bahsi geçen işletmeler; kazançları gerçek usülde vergilendirilecek, Mali Müşavir ile sözleşme imzalayacak, işletme defteri tutacak, mal ve hizmetler karşılığında fatura kesmek zorunda kalacak, aylık KDV beyannamesi verecek, aylık veya 3 aylık Muhtasar beyanname verecek, işletmenin çalışanı varsa SGK aylık prim ve hizmet bildirgesi verecek, 3 aylık geçici vergi ve yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek.