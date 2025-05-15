'Vergiden düştükten sonra kalan tutar asgari kurumlar vergisi olacak'

Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Yatırım, ihracat ve vergi alanında açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı; “Mevzuat bazında şöyle bir başlangıç yapayım bu konuyla ilgili. Şimdi kurumlar vergisinde bizim normalde oranımız yüzde 25, biliyorsunuz. Ama bazı istisnai durumlarda bu oran düşebiliyor. Şimdi buna örnek olarak, yani borsadan başlayayım: payları borsada işlem gören, yüzde yirmiden fazla işlem gören mükellefler, şirketler 2 puanlık indirim alıyorlar. Yani yüzde 23 hesaplıyorlar. Onun dışında ihracatla uğraşan, ihracat faaliyetleriyle ilgili gelirlerinden yüzde beşlik bir indirim alıyorlar, yüzde 20 hesaplıyor. Onun dışında sanayi sicil belgesine haiz üretici vasfına sahip üreticiler, üreticilerden dolayı kazançlarında bir puanlık indirim sağlanıyor, yüzde 24 hesaplıyor. Şimdi bu noktada bir de yatırım teşvik. Yatırım teşvik biliyorsunuz, biz Kayseri olarak 3. bölgeyiz. Türkiye bu konuda 6 bölgeye ayrılmış. Her bölgede farklı yatırım katkı tutarları, yani yatırıma katkı oranları ve vergi indirimi oranları farklı olmakla birlikte, Kayseri bazında söyleyeyim: Kayseri Organize Sanayi, Kayseri 2. bölge olmakla birlikte, organize sanayi bölgelerinde olan mükellefler 3. bölgede örnek veriliyor. Bunlara ilişkin indirim oranını söyleyeyim. Yani üretim ve ihracattan bağımsız, öyle söyleyeyim, daha net anlaşılsın. Uyguladığı oran yüzde 10. Vergi indirim oranımız da yüzde 15. Şimdi bu noktada şöyle bir algı ortaya çıkacak. Peki biz diyeceğiz ki, ya da öncelikle bir yatırım konusuna sahip bir mükellef 5. bölgeden yararlanıyor. 5. bölgedeki mükellefin uyguladığı kurumlar vergisi oranı yüzde 5. Yüzde 20 bir vergi indirimi oranı uygulanıyor. Şimdi bu noktada, bu konuda şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. O zaman asgari kurumlar vergisi yüzde 10’luk uyguladığımız tutar, daha yukarıda kalabilir anlamı çıkıyor. Yani o zaman benim bu indirimler nerede? Buna da kanun koyucu çok güzel bir önlem almış aslında. O da şu şekilde Öncelikle yatırım teşvik tarihlerinden birazdan bahsedeceğim. Şimdi mevcut yatırım teşvik belgelerimizde, kanun yayın tarihi öncesinden bahsediyorum, yani 2 Ağustos 2024 tarih öncesindeki yatırım teşvik belgelerine ilişkin yatırıma katkı tutarı dediğimiz vazgeçilen vergi tutarları, onun dışında ihracat nedeniyle oluşan 5 puanlık indirim tutarı, üreticilere uygulanan 1 puanlık indirim tutarI. Borsayı geçelim, yani aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü bu bizim uyguladığımız hesaplanan, yani bizim kanunen kabul edilmeyen gidere, yani kanunen kabul edilmeyen giderimize ekledikten sonra diğer indirim ve istisnalar da düştükten sonra, kanunun belirttiği yani izin verdiği indirim ve istisnalar düştükten sonra kalan tutara yüzde 10 uyguladıktan sonra, aynı zamanda yatırıma katkı tutarınızı ya da ihracat nedeniyle oluşan indirimi, üretici faaliyeti nedeniyle oluşan indirimi düşeceğiz. Bir örneklendirme diyelim ki 150 bin TL’lik bir kurumlar vergisi çıktı. Yani asgari kurumlar vergimiz çıktı. Bizim kullanmakta olduğumuz yatırıma katkı tutarının da 50 bin TL olduğunu varsayalım. 150 bin TL’den 50 bin TL’yi düşeceğiz. Düştükten sonraki kalan, o 100 bin TL bizim asgari kurumlar vergisi olacak. Yani şu değil: yatırıma katkı tutarı nedeniyle vazgeçilen vergi tutarını indirim, istisnalar gibi düşmeyiz. Vergiden düşeceğiz, vergiden düştükten sonra kalan tutar asgari kurumlar vergisi olacak” ifadelerini kullandı.