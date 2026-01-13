Veteriner Hekim Uzaslan, 'Kedi Kasabası çocuklara empatiyi öğretiyor'

Kocasinan Belediyesi Veteriner Hekimi Nur Uzaslan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayında ‘Pati Radar’ programına katılarak moderatör Selen Kocaman’ın sorularını yanıtladı. Kocasinan Belediyesine ait ‘Kedi Kasabası’ hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Hekimi Nur Uzaslan, “Alanımız çocuklarda çok fazla empati yeteneğinin gelişmesine yardımcı oluyor. Kedileri rahatsız etmekten çekinebiliyorlar veya onun tarama gibi ihtiyaçlarını fark edip orada bizim bir kısmımız var, taraklarımız; gelip orada onları tarayıp onların ihtiyaçlarını gideriyorlar. Aynı zamanda çocuklar burada bağ da kuruyor. Mesela bizim kedimizin adı Tarçın'ken gelen ziyaretçi arkadaşlarımızdan biri ona Mırmır diyor mesela, o da öyle zanneder. Mırmır'la çok özel bir şekilde ilgileniyor. Gözünü, kulağını inceliyor. Tabii arada bir sohbetler de ediyorlar aynı şekilde. Çünkü düzenli bir şekilde gelen ziyaretçilerimiz var. Bu sayede empati yetenekleri gelişiyor, onların ihtiyaçları olduğunu anlıyorlar ve sorumlulukları da gelişiyor. Aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da koruyoruz çocuklarımızı. Çünkü okul çıkışında ellerine telefon, tablet almak yerine hemen Kedi Kasabası'na gelmek istiyorlar. Bizlerle de sohbet ediyorlar. O yüzden daha interaktif bir etkinlik oluyor. Kedi kasabası her açıdan kendilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir alan” ifadelerinde bulundu.