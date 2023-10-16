Veterineri şehit edildiği bölgede arama tarama faaliyetleri artırıldı

Kayseri'de veterinerin şehit edilip aracının gasp edilmesi ve işçilerin yolları kesilerek araçlarına ateş açılmasının ardından bölgede arama tarama faaliyetleri artarak devam ediyor.

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  • 16.10.2023 12:21
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:08
Veterineri şehit edildiği bölgede arama tarama faaliyetleri artırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de veterinerin şehit edilip aracının gasp edilmesi ve işçilerin yolları kesilerek araçlarına ateş açılmasının ardından bölgede arama tarama faaliyetleri artarak devam ediyor.

1 Ekim’de Ankara’da TBMM’nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı girişimi düzenlenmişti. Saldırı girişiminde 2 teröristten biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken, diğeri de polis ekipleri tarafından öldürüldü. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde teröristlerin saldırı girişiminde kullandıkları 38 plakalı aracı ise Kayseri’nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozlağan’ı şehit ettikten sonra aracını gasp ettikleri tespit edildi. Veteriner Mikail Bozlağan’ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi’nde yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda şüpheli 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. İddiaya göre, ayrıca, aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş’a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın "avcılar olabileceği" değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan, bu ihbarla alakalı olarak görevlendirilen müfettişlerin de inceleme yaptığı belirtildi.

Bölge havadan ve karadan taranıyor

Yaşanan olayların ardından polis, jandarma ve askerlerin de bulunduğu ekipler, bölgede arama tarama faaliyetlerini artırdı. Çevre illerden de ekiplerin katıldığı arama tarama faaliyetleri; Develi ve Tomarza ilçesi sınırlarındaki mahallelerde artarak devam ediyor. Bölge ayrıca helikopter ve İHA’larla da havadan denetleniyor.

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İHA

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