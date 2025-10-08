Vicdan gemisi de alıkondu: Kayserili Aktivist Bahçeci'den Hâlâ Haber Yok

  • Haberler
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in yıllardır süren ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi 'Vicdan Gemisi', uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine uğradı.

Müdahale sonrası gemi Aşdod Limanı’na çekildi, aktivistler tutuklu şekilde gemiden indirildi ve Necef bölgesindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmek üzere gözaltına alındı.

Vicdan Gemisi yolcuları arasında da üç Türk Milletvekili de bulunuyor.

Gemide bulunan 140’tan fazla yolcu arasında Kayseri’den yola çıkan insan hakları savunucusu Akif Yasin Bahçeci de yer alıyordu. Bahçeci’den müdahale sonrası hâlâ haber alınamıyor. Ailesi ve yakın çevresi endişeyle bekliyor.

Canlı yayında gemideki aktivistlerin telsiz anonslarıyla yardım çağrısında bulunduğu, telefon ve bilgisayarlarını denize attıkları anlar ekranlara yansıdı. Filo sözcüsü Kasım Aktağ’ın “Bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım” sözleri, Bahçeci gibi vicdan yolcularının sesini duyurmak için bir çağrı niteliği taşıyor.

Hak örgütü Adalah’ın açıklamasına göre, avukatlar limana giriş yaptı ve aktivistlerle görüşme süreci başladı. İşlemlerin erken tamamlanması halinde aktivistlerin Göç Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Kayseri’de toplumsal duyarlılığıyla tanınan Bahçeci’nin akıbeti belirsizliğini korurken, kamuoyunun dikkatini bu vicdan yolculuğuna çevirmesi hayati önem taşıyor.

 

 

