Vicdanın Ayak Sesleri: İstanbul'dan Gazze'ye Umut Yürüyüşü

9 Ağustos gecesi İstanbul, sessizliğe karşı yükselen vicdanın sesiyle sarsıldı. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya uzanan yürüyüş, yalnızca bir protesto değil insanlığın onuruna sahip çıkan bir vicdan hareketiydi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar… Yüz binlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, dualar ve sloganlarla karanlığa karşı umut taşıdı.

Kalabalığın arasında sadece ayak sesleri değil, yüreklerin çığlığı yankılandı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın Ayasofya’daki gösteriye dair sözleri, bu çığlığı daha da görünür kıldı:

“Görmeyen kalmasın! Duymayan kalmasın!
Bütün dünya çığlık çığlığa…
Kalpsizler! Vicdansızlar! Körler! Sağırlar!
Açın kalbinizi! Açın gözünüzü! Açın kulağınızı!
ATEŞ KEEEES!”

Bu çağrı, sofralardan değil sokaklardan yükseldi. Havyar ya da biftek değil; bir dilim ekmek, bir yudum su için yürüyenlerin sesi oldu. İstanbul’un taşları, bu gece vicdanla döşendi.

 

 

Haber Merkezi

