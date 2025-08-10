Vicdanın Ayak Sesleri: İstanbul'dan Gazze'ye Umut Yürüyüşü

Kalabalığın arasında sadece ayak sesleri değil, yüreklerin çığlığı yankılandı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın Ayasofya’daki gösteriye dair sözleri, bu çığlığı daha da görünür kıldı:

“Görmeyen kalmasın! Duymayan kalmasın!

Bütün dünya çığlık çığlığa…

Kalpsizler! Vicdansızlar! Körler! Sağırlar!

Açın kalbinizi! Açın gözünüzü! Açın kulağınızı!

ATEŞ KEEEES!”

Bu çağrı, sofralardan değil sokaklardan yükseldi. Havyar ya da biftek değil; bir dilim ekmek, bir yudum su için yürüyenlerin sesi oldu. İstanbul’un taşları, bu gece vicdanla döşendi.