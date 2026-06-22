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Vietnam tatilinde hayatını kaybetti Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için gittiği Vietnam'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tahir Gökmen Koç (43), memleketi Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vietnam tatilinde hayatını kaybetti Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de yaşayan Tahir Gökmen Koç, tatil için Vietnam’a gitti. Geçen 15 Haziran’da kalp krizi geçiren Koç, hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi, yurt dışındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından dün memleketi Kayseri’nin Yahyalı ilçesine getirildi. Camikebir Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına, Koç'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koç'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Gazibeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Haber Merkezi

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