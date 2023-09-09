Virajı alamayan hayvan yüklü tır devrildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği canlı hayvan yüklü tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, canlı hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada sürücü yaralanmazken, tırda bulunan çok sayıda hayvan da telef oldu.