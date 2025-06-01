Viyadükte meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri Talas ilçesinde dün meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kürşad Bilek hayatını kaybetti.
Kaza dün Talas ilçesinde meydana geldi. Motosikletli bir grup Kahramanmaraş’a gitmek için yola çıktı. Derevenk Viyadüğü yakınlarında kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Kürşad Bilek bariyerlere çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.