Voleybol'da bilgilendirme toplantısı ve kura çekimi yapıldı

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından, kulüp antrenör ve yöneticilerine değişen kuralarla ilgili bilgiler verildikten sonra alt yaş grupları fikstür çekimi yapıldı.

Kayseri GündemEditör

TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından 2025-2026 sezonu öncesi altyapı liglerinde mücadele edecek kulüplerin yönetici, antrenör ve sporcularına yönelik tüm ligler ve altyapı liglerinde uygulanacak yeni voleybol oyun kuralları, esasları ve genel hatırlatmalar hakkında toplantı yapıldı. Kayseri voleybol altyapı ligleri genç, yıldız, küçük ve midi kızlar kategorilerinin kura çekimi yapıldı.

