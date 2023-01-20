Voleybol maçından sonra salon karıştı

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Kulüplü Yıldız Erkekler kategorisi müsabakalarına hafta içi oynanan maçlarla devam edildi. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Spor Kulübü, Melikgazi Belediyespor’u 3-0’lık sonuçla yendiği maçın ardından arbede çıktı. Sahada ve soyunma odaları önünde çıkan kavgalarda çok sayıda sporcu ve sporcu yakını yaralandı.