Voleybol maçından sonra salon karıştı
Kulüplü Yıldız Erkekler kategorisinde Hürriyet MTAL Spor Kulübü, Melikgazi Belediyespor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederken maçtan sonra çıkan arbedede bazı sporcu ve sporcu yakınları yaralandı.
- 20.01.2023 17:30
- Güncelleme: 20.01.2023 17:30
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Kayseri Voleybol İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Kulüplü Yıldız Erkekler kategorisi müsabakalarına hafta içi oynanan maçlarla devam edildi. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Spor Kulübü, Melikgazi Belediyespor’u 3-0’lık sonuçla yendiği maçın ardından arbede çıktı. Sahada ve soyunma odaları önünde çıkan kavgalarda çok sayıda sporcu ve sporcu yakını yaralandı.
1ha
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