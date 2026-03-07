Vosvos Derneği'nden KANKA için anlamlı etkinlik

Kayseri’de Vosvos Derneği, kanser ve hematoloji hastası çocuklar için Kanka Çocuk Hematoloji Onkoloji Derneği ile kan bağışı etkinliğinde bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde toplanan grup, konvoylar eşliğinde kan bağış merkezine giderek bağışta bulundu. Katılımcılar, amaçlarının Ramazan ayında azalan kan bağışlarına dikkat çekmek olduğunu belirttiler.

KANKA derneğine kan bağışı için dernek olarak bir araya geldiklerini belirten Vostos Kayseri Dernek Başkanı Semih Sancar, “Kayseri Derneği Başkanı olarak buraya geldik. Kanka Derneği'nde kan bağışı yapmaya geldik. Geçen sene de Ramazan ayında buradaydık; bu sene de buradayız. Çocuklarımıza hayat vermek için, bir nebze de olsa kan vermek için buradayız. Şu an 15 aracımız var ve çarpı iki dediğimiz zaman şu anda 30 kişiyi buluyoruz. Kan verebilecek durumda olan arkadaşlarımızın kanlarını alıyorlar, biz de onlarla beraber buradayız. Amacımız yeni neslimizi yetiştirmek, onları hayata bağlamak. Benim babam da kanser hastası olduğu için onların durumunu ben daha iyi bilirim. Onların bir damla kana ihtiyacı olduğu için her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

Vostos Kayseri Dernek Üyesi Serhat Özdemir ise, "Biz Vostos severlerin amacı zaten tamamen mutluluk üzerine. Kanka Derneği'nin de böyle bir etkinliği varmış, her sene katılıyoruz. Çocuklarımıza bir nebze umut olabildiysek ne mutlu bize. İnşallah bu mübarek Ramazan ayında her sene çok güzel bir etkinlik olmuş oluyor. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. İnşallah seneye tekrar görüşürüz” ifadelerini kullandı.

6 yaşından berri bu ekipte olduğunu ve ilk kan bağını yapacağını söyleyen Vostos Kayseri Ekibi Üyesi Eda Kaygın, " Vostos Kayseri ekibine 6 yaşında katıldım. 6 yaşından beri bu sektörün içindeyiz. Bizim amacımız mutluluğa direksiyon sallamak; sloganımız da her zaman bu oldu. Her zaman iyi işler peşindeyiz ve o yolda devam ediyoruz. İlk kan bağışım olduğu için çok heyecanlıyım. Vostos bizim için bir yaşam tarzı. Dediğim gibi 6 yaşından beri bunun içindeyiz. Bizim için araba, artık mutluluğa yardımcı olan bir araç haline döndü. Her zaman direksiyonumuzu güzel günlere salladık, hep de öyle devam edecek. Çok güzel dostluklar, kardeşlikler edindik. Bu şekilde, teşekkür ederim. Mutluyuz, kan vermeye devam edeceğiz. Herkese de örnek olsun. Diğer geldiğimde teknik sorunlardan dolayı verememiştim; inşallah bu sefer vereceğiz. Zaten biz düzenli olarak gelip veriyoruz. İnşallah herkes de verir; yani bir kanla inşallah binlerce can olmuş olur” şeklinde konuştu.