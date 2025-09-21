Vücudu hastalıklardan ve iltihaplardan koruyor İşte tarçının faydaları

Havaların giderek soğuması ile birlikte tarçın, kış aylarında en çok tercih edilen baharatların başında geliyor. Tarçın, aromatik lezzetinin yanı sıra sağlık açısından birçok konuda faydalı bir baharat türüdür. Tarçın, tarçın ağaçlarının saplarının kesilmesiyle elde edilir. İç kabuğun çıkarılmasının ardından odunsu kısımlar da ayrıştırılır. Odunsu kısımlarının kurutulmasıyla birlikte ortaya çıkan tarçın çubukları adı verilen rulolar, aynı zamanda öğütülerek toz olarak tüketilebiliyor.

Tarçının faydaları arasında, vücut direncini artırma, mantar enfeksiyonlarını tedavi etme, kan dolaşımını düzenleme, vücudu hastalıklardan ve iltihaplardan koruma, kan basıncını düşürme, kolesterole iyi gelir, bağırsak sağlığını iyileştirir, kalp sağlığını besler, diş sağlığı için faydalıdır, insülin hormonuna olan duyarlılığı artırabilir, nörolojik hastalıklarda destekleyici bir çözüm sunabilir, göz sağlığını korur.

Tarçının faydalarının yanında az da olsa yan etkileri bulunuyor. Kronik hastalıkları bulunanlar, ilaç kullananlar ve alerjik reaksiyonları olan kişiler, tarçın tüketmeye başlamadan önce aile hekimlerine danışmaları gerekiyor.

Tarçın, güneş görmeyen bir yerde hava geçirmez bir ortamda saklanmalıdır. Tarçın çubukları ortalama bir yıl dayanırken, öğütülmüş tarçın ise birkaç ay sonra lezzetini kaybetmeye başlar. Tarçın ne kadar taze tüketilirse lezzeti de o denli daha iyi olur.