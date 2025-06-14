Vücudumuza kene yapışırsa ne yapmalıyız?

Son zamanlarda artış gösteren kene vakaları nedeniyle vatandaşlar, bu durumdan nasıl korunacaklarını ve kene yapışması durumunda ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu ise konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

‘GEZİ VE KAMP ALANLARINDA VÜCUTTA AÇIK YER KALMAYACAK ŞEKİLDE GİYİNİLMELİ’

Uzman Topaloğlu, piknik, kamp tarzı etkinliklerde vücutta çıplak yer kalmayacak şekilde giyinilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kenenin vücudumuza temas etmemesi için çıplak bir yer kalmamasına dikkat etmeliyiz. Özellikle uzun kıyafet giymemiz önemlidir ve giydiğimiz pantolonları çorabın içerisine vererekten giyinme tarzını tercih etmemiz, özellikle piknik alanlarında, gezi yerlerinde ve kamp alanlarında çok daha önem arz eder. Kenelerin vücudumuza uçarak girmesi mümkün değil. Mutlaka yürüyerek temas edecek ve daha sonrasında alt bölgelerimizden yukarıya doğru hareket edecek. Bu bağlamda açık renkli kıyafet giymemiz, kenenin üzerimizdeki hareketini görmemize ve bu sayede ondan kurtulmamızı kolaylaştırır” şeklinde konuştu.

KENE VÜCUTTAN NASIL ÇIKARILIR?

Kenenin vücuttan nasıl çıkarılması gerektiğini anlatan Uzman Topaloğlu, “Eğer ki kene bir şekilde vücudumuza ulaştı ve vücudumuzdaki herhangi bir bölgeye yerleşti ve oradan içerisinde barındırdığı virüsü bize zerk etmeye başladığını düşünelim, bu pozisyonda da gayet soğukkanlı ve sakin bir şekilde bu keneyi vücudumuzdan yavaşça uzaklaştırmamız lazım. Bunun için özel bir solüsyon veya sıvı kullanmamız gerekmiyor. Sadece basit bir cımbızla bunu sağlayabiliriz; Kenenin vücudumuza yapıştığı yeri keneyi tutturaraktan yavaş yavaş dik bir pozisyonda çekerek sağlayabiliriz.Kenenin vücuttan çıkarılması ne kadar erken olursa bizim o denli avantajımıza olur. Çıkarıldıktan sonra da hastalığın bir anda baş göstermesi, ani olarak baş göstermesi söz konusu değil. Bu yaklaşık 48-72 saat kadar bir süre arz eder. Bu süre zarfından sonra ateş, ciddi yaygın kas ağrıları, döküntü gibi semptomlar olduğu zaman hekime başvurabiliriz. Yine de her anlamda hiçbir semptomumuz olmasa dahi hekiminizden bu konuda gerekli önlemler ve takip süreci için görüş alabilirsiniz” şeklinde konuştu.