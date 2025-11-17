Vücutta demir depoları tükeniyor: Ferritin düşüklüğüne karşı uyarı

Ferritin düşüklüğünün en yaygın nedenleri demir içeren beslenme alışkanlığının az olması, çölyak hastalığı, hemoroid, kolon kanseri ve hamilelikte emzirmek gibi durumlardır. Uzmanlar, sebze, kırmızı et ve bakliyat tüketiminin artırılması gerektiğini ve gerektiği durumlarda takviyeye başlanmasını öneriyor.

FERRİTİN DÜŞÜKLÜĞÜNÜN SEBEPLERİ

Uzmanlar, en yaygın ferritin düşüklüğü nedenlerini; Yetersiz beslenme, aşırı çay–kahve tüketimi, yoğun adet kanamaları, gebelik ve doğum sonrası dönem, C vitamini eksikliği, kan kaybı, çölyak ve diğer emilim bozuklukları olarak sıralıyor.

FERRİTİN DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ

Uzmanlar, ferritin düşüklüğü belirtilerini ise; Aşırı yorgunluk, soluk cilt, nefes darlığı, hızlı kalp atışı, baş ağrısı ve baş dönmesi, saç dökülmesi, üşüme, kulak çınlaması, tırnak kırılması, dilde yaralar, iştahsızlık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü, kas–eklem ağrıları, el–ayak uyuşması, toprak/kireç yeme isteği olarak açıklıyor.

FERRİTİN DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

Uzmanlar, ferritin için genel olarak 41-400 µg/L (mikrogram/litre) aralığının normal kabul edildiğini, 400 µg/L üzerindeki değerlerin ise yüksek sayıldığını belirtiyor. Normal referans aralıkları laboratuvara göre değişebilse de yetişkinlerde beklenen değerler şöyle;

Erkeklerde: 24-336 µg/L

Kadınlarda: 24-307 µg/L

Yaşa göre normal ferritin değerleri ise şu şekildedir:

Yeni doğanlarda: 25-200 µg/L

1 aylık bebeklerde: 200-600 µg/L

2-5 aylık bebeklerde: 50-200 µg/L

6 aylık bebekler ile 15 yaş arası çocuklarda: 7-142 µg/L.