Vurgun ailesinin mutlu günü

Sebat hırdavat sahibi Recep Vurgun' un oğlu Osman Talha ile Kuşoğlu ailesinin kızı Melahat dünya evine girdi. Kalabalık bir misafir topluluğunun katıldığı düğüne Ak parti Kayseri milletvekili Sayın Bayar Özsoy' da eşlik etti.Kayseri Gündem ailesi olarak çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz