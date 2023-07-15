Vurgun ailesinin mutlu günü
Vurgun ailesinin biricik oğlu Osman Talha dünya evine girdi
- 15.07.2023 23:35
- Güncelleme: 16.07.2023 00:16
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sebat hırdavat sahibi Recep Vurgun' un oğlu Osman Talha ile Kuşoğlu ailesinin kızı Melahat dünya evine girdi. Kalabalık bir misafir topluluğunun katıldığı düğüne Ak parti Kayseri milletvekili Sayın Bayar Özsoy' da eşlik etti.Kayseri Gündem ailesi olarak çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz
Kurumsal Haber
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