Wakeboard Türkiye Şampiyonası devam ediyor

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde 10 şehirden 20 kulüp ve 143 sporcunun katılımıyla başlayan Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oluyor.

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  • 12.08.2023 22:32
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:32
Wakeboard Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Su Altı Su Sporları Federasyonu iş birliğinde 11-13 Ağustos 2023 tarihleri kapsayacak şekilde Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark’ta düzenlenen Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası sürüyor.
10 şehirden 20 kulüp ve 143 sporcunun katıldığı heyecan ve rekabetin zirveye ulaştığı şampiyona sporseverler tarafından da ilgi görüyor. 11 Ağustos saat 09.00’da başlayan yarışlar 13 Ağustos’ta tamamlanacak şekilde planlandı.
Kayseri’nin önemli tesislerinden biri olan Sukaypark Tesisi'nde gerçekleşen şampiyonada ödüller 13 Ağustos 2023 Pazar Günü 15.00'te yapılacak ödül töreni ile sahiplerini bulacak.
Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası heyecanını yaşamak isteyen Kayserililer ücretsiz şekilde yarışları takip edebiliyor.

1ha

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