Wattpad Karanlığı: ‘Kitap Görünümlü Zehirler’ Tehlikesi

"Wattpad'in Karanlığı Fiziksel Kitaplarda"

Şahin, Wattpad platformunda popüler hale gelen bazı eserlerin, yayınevleri tarafından basılarak kitap raflarına yerleştirildiğini ifade etti. "Wattpad'in dijitaldeki karanlığı, bugün fiziksel kitaplar aracılığıyla çocuklarımızın odasındadır," diyen Şahin, ebeveynlerin çocuklarının kitap okuma alışkanlıklarını desteklerken, aslında tehlikeli içeriklere maruz kalmalarına sebep olduklarını vurguladı.

İçeriklerin Tehlikeleri

Yusuf Şahin, Wattpad çıkışlı eserlerin içeriklerinin çocuklar üzerinde büyük bir yıkım etkisi yarattığını belirtti. Açıklamasında şu başlıkları sıraladı:

- Şiddetin Normalleştirilmesi: "Kötü Çocuk" karakterleriyle kadına yönelik şiddet ve zorbalığın romantize edildiğini söyledi.

- Suç Güzellemesi: "Mafya" ve "Karanlık Aşk" temalı eserlerde suç işleyen karakterlerin kahramanlaştırıldığını belirtti.

- Ahlaki Çöküş: Reşit olmayan karakterler arasındaki uygunsuz ilişkilerin, dijital dünyadaki sınır tanımazlığın bir yansıması olduğunu ifade etti.

- Zararlı Alışkanlıklar: Alkol ve madde kullanımının normalleştirildiğini, çocukların bilinçaltına yerleştirildiğini söyledi.

Piyasa Verileri Endişe Verici

Şahin, bu tür içeriklerin büyük bir pazar oluşturduğunu ve Wattpad'de çok okunan bazı serilerin toplam tirajının 1 milyon adedi aştığını belirtti. "Bu eserlerin, Muzır Neşriyat kapsamında olması gerekirken, marketlerin ve kırtasiyelerin en ön raflarında denetimsizce satılması kabul edilemez," diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Sonuç Olarak

Anadolu Gençlik Derneği olarak aileleri dikkatli olmaya ve yetkilileri bu tehlikeli içeriklerin denetimi konusunda göreve davet ettiklerini belirten Yusuf Şahin, "Bir nesli ifsat etmek istiyorsanız, önce onların kütüphanelerini ve zihinlerini bozarsınız. Biz bu ifsat hareketine geçit vermeyeceğiz!" dedi.