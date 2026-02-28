WhatsApp dolandırıcıları cebinize giriyor Sesli teyit şart

Hukukçu Niyazi Ünalmış, WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Para talebi durumunda sesli görüşme sağlanmasının önemini vurgulayan Ünalmış, “Gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık yöntemi çıkmasın ortaya. Son zamanlarda bize gelen şikayetlerden artık WhatsApp’ın da ele geçirilip, WhatsApp’ın da dolandırıcılık aracılığı olarak kullanıldığını görebiliyoruz. WhatsApp kullanıcısının, kullanıcı adını ve şifresini kopyalayarak, kendi yakın arkadaşlarına ya da ortağına şifre, mesaj göndererek 'Bu kadar paraya ihtiyacımız var, şuraya ödeme yapmamız gerekir' gibi bir mesajla o insanın WhatsApp’ından geldiği için de hiç şüphelenmemesini sağlayarak böyle bir dolandırıcılık yöntemi çok yakın bir zamanda ortaya çıkmış ve insanlar mağdur olmuş durumda. Kullanıcılara en azından insanlara bir teyit, bir mesaj ya da işte bir telefon görüşmesi yaparak, göndereceği insanın kim olduğunu, neden gönderilmesi gerektiğini en azından sesini duyarak belki böyle bir teyit yaparak gönderilmesini sağlamasını öneriyoruz. Çünkü artık teknoloji ilerledikçe dolandırıcılık yöntemleri de gelişiyor ve artık bizim bunu takip etmemiz artık mümkün olmuyor neredeyse ve hukuk hep bir adım geriden geliyor. WhatsApp’tan gelen her mesajı arkadaşımdan geliyor ya da eşimden, dostumdan geliyor diye düşünmeyin. Bir talep varsa, bir para yönlendirmesi, bir IBAN yönlendirmesi varsa, en azından bir sesini duyarak, teyit ederek göndermelerini ben tavsiye ederim. Ve özellikle şunu söyleyeceğim; çok fazla link üzerinden bu dolandırıcılıklar gerçekleşiyor. Linklere tıklamamak gerekiyor ya da bilmediğimiz bir kaynaktan gelen bir mesaja cevap vermemek gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha emin adımlarla ilerlemek, birisine para gönderirken en azından teyit ederek göndermek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum” diye konuştu.