  • Wushu Kung Fu Federasyonu Heyeti Büyükşehir'de Ağırlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette spor yatırımları ve Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yer aldı.

Görüşmede, Kayseri’de sporun gelişimi, spor yatırımları ve gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin spor altyapısı, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesi ve spor turizmi potansiyeline dikkat çekerek, kentin spor alanındaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette ayrıca Kayseri’nin “2029 Dünya Spor Başkenti” adaylığı üzerine de istişarelerde bulunuldu. 

Sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi spor şehri kimliğiyle daha da ileriye taşımak için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber Merkezi

