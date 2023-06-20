Yabancı gençler, Kayseri’nin yemeklerini yaptı

Kayseri Gençlik Meclisi Derneği ve Ulusal Ajans tarafından koordine edilen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Farklı Kültürlerin Ortak Değerlerine Yolculuk' isimli Erasmus+ projesi Kayseri'de gerçekleştiriliyor. Proje Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Estonya, Makedonya ve Japonya'dan toplam 35 katılımcı ile gerçekleştiriliyor.

Günün konsepti olarak da yemek tanıtımı gerçekleştirildi. Projeye katılan gençler Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu'nda Kayseri'ye özgü olan mantı, yağlama, kurabiye ve gacer ekmeği yaptı.

Kayseri yemeklerini dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Kayseri Gençlik Meclisi Derneği Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel, "Kayseri'mizin ne kadar güzel bir memleket olduğunu dünyaya tanıtmak isiyoruz. Bugünün teması yemeklerimizdi. Genç misafirlerimiz elleri ile bize özgü yemekleri yaptılar. Projeyi şehrimizde yaptığımız için gururluyuz. Bugün bize bu imkanı sağlayan Kayseri Üniversitemize ve Develi Belediye'mize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.