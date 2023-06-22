Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Kayseri Gençlik Meclisi Derneği ve Türkiye Ulusal Ajans'nın koordinesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Farklı Kültürlerin Ortak Değerlerine Yolculuk' isimli Erasmus+ Projesi Kayseri'de gerçekleştiriliyor. Proje 6 farklı ülkeden 35 katılımcı ile gerçekleştiriliyor. 9 gün sürecek programın 5’inci gününde yabancı öğrenciler Hunat Hatun Medresesinde Türk kültürüne ait farklı el sanatlarını kendileri yapmaya çalışarak güzel vakit geçirdiler.

Program hakkında bilgi veren Kayseri Gençlik Meclisi Derneği Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel, “Projemizin 5’nci günüdeyiz. Buradan önce Develimizde Kayseri yemeklerimizi yurtdışından ve yurtiçinde gelen kardeşlerimizle beraber hazırladık. Mantı, yağlama, kurabiye yaptık. Yani işin mutfağına ilk önce onları girdirip sonra yemelerini sağladık. Yani kendi yemeklerini kendilerine pişirttik. Türk kültürümüzü ve Kayseri kültürümüzü tam manasıyla yansıtmaya çalıştık. Onlar ve bizler çok mutluyuz. Projemiz ‘farklı kültürlerin ortak değerlerine yolculuk’ adı altında Türkiye Ulusal Ajansı destekli bir proje. 9 gün sürecek 5’inci güne kadar güzel gittik. Kalan günlerde de yine Soğanlı ve Kapadokya gezilerimiz yer almakta. Türk yemekleri ve Hunat Hatun şu an için en çok beğenilenler arasında. Burada şu anda hat, çivi, seramik, kaligrafi ve ebru yapılıyor. Türk el sanatlarımızın her biri burada ayrı ayrı istasyonlarda sıra sıra yapılıyor. Türk kültürünü ve Türk sanatlarını burada tanıyoruz” şeklinde konuştu.

Aslen Türk vatandaşı olan ama Bulgaristan’dan gelen Berna Yunus da, “Bulgaristan’da doğdum büyüdüm. Öncelikle yemekler harika. Kayseri kütür olarak zaten bana çok yakın ve projede zaten başka ülkelerden gelen arkadaşlarla tanışmak, kültürlerimizi tanımak için ve bunu da başarıyoruz. Kayseri’de insanların o sıcak davranışı da bize gerçekten çok iyi hissettirtiyor. Yağlama yemeğini çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Furkan Küçük de, “8 kültürden insan burada bir arada etkinlik yapıyorlar. Bize bu yardımı sağladığı için Türkiye Ulusal Ajansına bu konuda teşekkür ediyoruz. Öğrenciler çok memnunlar zaten sıcaklığımızdan çok etkilendiler. Misafirperverliğimiz onları çok mutlu etti. Hepsi çok mutlu çalışırken bile eğleniyorlar. Çok keyifliyiz” dedi.

İtalyalı Rosella ise, “Bence değerlerimiz ortak. Buradaki insanlar İtalya’dakilerden daha sıcak kanlı. Bizi çok güzel karşıladılar ve geleneklerimiz birbirine benziyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Çiğköfte en sevdiğim yemeklerden bir tanesi, çünkü ben baharatlı seviyorum. Kebap, mantı, yağlama en sevdiğim Türk yemekleri. Türk yemeklerine bayıldım. İtalya yemeklerinden sonra favorim Türk yemekleri” diye konuştu.

Kuzey Makedenyalı Damjan Todorchevski de etkinlik hakkında şunları söyledi: “Bu projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Kuzey Makedonya kültürü ile Türk kültürü oldukça benziyor. Çünkü uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğunun etkisi altında kalmış ve Türkçe dilinden Makedonya diline çok sayıda kelime geçmiş. Özellikle Kayserinin Türk kültürü içerisinde farklı bir tarihi dokusu var. Bu projede olmaktan oldukça mutluyum.”