Yabancı Öğrenciler Kayseri'yi  Sevdi

İlim Yayma  Cemiyeti Kayseri Şubesi Zeki Duman Yurdu'nda kalan yabancı öğrenciler, Araştırmacı Yazar Osman Gerçek rehberliğinde Kayseri'nin tarihi mekanlarını gezdiler.

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  • 07.10.2023 17:25
  • Güncelleme: 07.10.2023 17:25
Yabancı Öğrenciler Kayseri'yi  Sevdi

İlim Yayma  Cemiyeti Kayseri Şubesi Zeki Duman Yurdu’nda kalan yabancı öğrenciler, Araştırmacı Yazar Osman Gerçek rehberliğinde Kayseri’nin tarihi mekanlarını gezdiler.

Bir çoğu bu yıl Kayseri’ye gelen ve şehri tanımak isteyen yabancı öğrenciler, Osman Gerçek rehberliğinde Gevher Nesibe Selçuklu Medeniyeti Müzesi’nden başlattıkları gezi programını, Kurşunlu Cami, Cami Kebir, Kapalı Çarşı, Kale İçi ve Hunat Cami ve Medresesi’nde sonlandırdılar.

Kayseri’ye bu yıl gelen ve henüz Türkçe’yi tam olarak konuşamayan öğrenciler için Arapça ve Türkçe tercümanlar vasıtasıyla çeviri yapılarak Kayseri’nin tarihi yerleri tanıtıldı. 

İlk kez cami içine ve cami ortamına giren gayrı müslim yabancı öğrenciler, Kayseri’de bulunan 800 yıllık islam dönemi eserleri karşısında taaccüplerini gizleyemediler.


 

Haber Merkezi

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