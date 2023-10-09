Yabancı Öğrenciler Kayseri'yi Sevdi

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Zeki Duman Yurdu’nda kalan yabancı öğrenciler, Araştırmacı Yazar Osman Gerçek rehberliğinde Kayseri’nin tarihi mekanlarını gezdi.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Zeki Duman Yurdu’nda kalan yabancı öğrenciler, Araştırmacı Yazar Osman Gerçek rehberliğinde Kayseri’nin tarihi mekanlarını gezdi. Bir çoğu bu yıl şehre gelen ve şehri tanımak isteyen yabancı öğrenciler, Osman Gerçek rehberliğinde Gevher Nesibe Selçuklu Medeniyeti Müzesi’nden başlattıkları gezi programını, Kurşunlu Cami, Cami Kebir, Kapalı Çarşı, Kale İçi ve Hunat Cami ve Medresesi’nde sonlandırdı. Kayseri’ye bu yıl gelen ve henüz Türkçe’yi tam olarak konuşamayan öğrenciler için Arapça ve Türkçe tercümanlar vasıtasıyla çeviri yapılarak Kayseri’nin tarihi yerleri tanıtıldı.

İlk kez cami içine ve cami ortamına giren gayrı müslim yabancı öğrenciler, Kayseri’de bulunan 800 yıllık İslam dönemi eserleri karşısında taaccüplerini gizleyemedi.