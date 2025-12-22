Yabancı Öğrencilere Kayseri Yemekleri Kursu ve Yağlama Etkinliği

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı öğrencilere yönelik öğrenci dostu faaliyetlerine devam ediyor. KAYMEK Göznuru tesislerinde düzenlenen etkinlikte, yabancı öğrencilere Kayseri'nin lezzetleri tanıtılıyor ve öğretiliyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine önem vererek, yabancı öğrencilere özel etkinlikler düzenliyor. Medeniyetin Burçları Derneği’ne kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kurslarda, öğrenciler Türkçe eğitimlerini pekiştirirken, aynı zamanda Kayseri mutfağının yemeklerini öğrenme fırsatı buluyor.

Etkinlikte yer alan öğrenciler, Kayseri yemeklerini öğrenerek kentin lezzetlerini tanıdıklarını ifade ettiler. Katılımcılar, keyifli vakit geçirdikleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

KAYMEK Aşçı Eğitmeni, yabancı öğrencilere Kayseri mutfağını tanıtmak amacıyla 8 haftalık bir kurs programı düzenlediklerini belirtti. Kurs kapsamında öğrenciler, Kayseri Yağlaması yapmayı da öğreniyorlar.

Öğrenciler, kendilerine bu imkânı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve KAYMEK ekibine teşekkür etmeyi unutmadılar.

