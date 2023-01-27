Yabancı öğrencilere ‘Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’ düzenleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 13 yıl aradan sonra 29 Ocak Pazar günü Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler için ‘Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’ düzenleneceğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, TR-YÖS'ün geçerlilik süresinin sınav tarihinden itibaren iki yıl olacağını ve sınavda adaylara, sayısal yetenek testinden 40, temel matematik testinden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacağını belirtti. Sınavın Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.