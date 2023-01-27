Yabancı öğrencilere 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' düzenleniyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 yıl ara verilmesinin ardından 29 Ocak Pazar günü 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' düzenlenecek.
- 27.01.2023 19:51
- Güncelleme: 27.01.2023 19:51
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 13 yıl aradan sonra 29 Ocak Pazar günü Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler için ‘Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’ düzenleneceğini bildirdi.
ÖSYM Başkanı Ersoy, TR-YÖS'ün geçerlilik süresinin sınav tarihinden itibaren iki yıl olacağını ve sınavda adaylara, sayısal yetenek testinden 40, temel matematik testinden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacağını belirtti. Sınavın Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.