Yabancı plakalı araçlara uygulanan cezalar hakkında yeni karar

Yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları hakkında yeni karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan “Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik” 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni karara göre; idari para cezası uygulanan yabancı plakalı araçların, cezalar ödenmeden Türkiye’den çıkışlarına izin verilmeyecek. Yönetmeliğe göre, sürücüsünün uyruğuna bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtlarına verilen idari para cezalarının tahsil usulü hakkında düzenleme yapıldı.

Mevzuata aykırı hareket eden yabancı plakalı araçlara, idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek. Tutanaklara ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılacak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sisteminde yer alacak. Bu bilgiler, güncel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne cezaların tahsilinde veri olarak kullanılmak üzere iletilecek.

Cezalar, yetkilendirilen banka ve PTT şubelerine ödenebilecek. Ayrıca hudut kapılarında banka veya kredi kartı ile ödeme imkanının bulunduğu noktalarda, cezalar kartla da tahsil edilebilecek.