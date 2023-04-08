Yabancı uyruklu 7 kişi soba gazından zehirlendi
Kayseri'de yabancı uyruklu ailenin kaldığı dairede sızan soba gazından 7 kişi zehirlendi.
- 08.04.2023 12:14
- Güncelleme: 08.04.2023 12:14
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları’nda bulunan bir ikamette meydana geldi. Aynı aileden 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, zehirlenen aile üyelerini hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
1ha
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