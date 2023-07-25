Yabancı Uyruklu öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Kayseri Medeniyetin Burçları Derneğinin ortaklaşa organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetleri kapsamında yabancı uyruklu öğrenciler önemli bir çalışmaya imza attılar.

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  • 25.07.2023 14:01
  • Güncelleme: 25.07.2023 14:10
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Yabancı Uyruklu öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Akademi kapsamında yer alan “Proje Yönetimi ve Teknofest” programı çerçevesinde öğrenciler İHA yapımı ve İHA yapım süreçleri ile ilgili teorik bilgiler aldılar. 10 hafta devam eden derslerde elde ettikleri teorik bilgileri bu haftaki derste de pratik sahaya da dökerek her türlü teknik donanımını gerçekleştirdikleri insansız bir hava aracı tasarlayıp uygulayarak ve bu tasarladıkları 2 İHA’yı başarılı bir şekilde uçurarak eğitimin sonunda önemli bir tecrübe kazanmış oldular. 

Bu kapsamda Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden eğitim için Kayseri'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Teknofest için hazırladıkları insansız hava aracının (İHA) prototipini uçurdu.

Afganistan’dan gelen öğrencilerden Muhammed Ali Tawakoli, Fas’tan gelen İlham Nasser Teknofest için kendi ürettikleri 2 adet mini İHA'yı başarılı bir şekilde uçurduklarını ifade ettiler. Öğrenciler, ayrıca bir adet F22 raptor’u ve çeşitli büyüklükte drone’ları da uçurma fırsatı yakaladıklarını belirterek Akademi kapsamında birçok ders aldıklarını bunlar arasında Proje Yönetimi ve Teknofest programının önemine vurgu yaparak havacılıkla ilgili çok önemli tecrübeler kazandıklarının altını çizdiler.

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin öğrencilerinin İHA yapması ve başarılı bir şekilde uçurmaları ile ilgili Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun şu bilgileri verdi:
“10 haftalık Akademi programlarımızın sonuna geldik. Bu 10 haftalık programlarda çok farklı dersler yer aldı. Bu dersler içerisinde Proje Yönetimi ve Teknofest dersinde İHA yapımı, süreçleri, bu konudaki teorik ve pratik süreç eğitimleri verildi. Bugün de öğrencilerin yapmış oldukları İHA’nın uçurulmasıyla bu program bu şekilde eğitimlerini tamamlamış oldu. Bunun yanında, kültür ve sanat alanında, Ebru, Kaligrafi ve Temel Fotoğrafçılık gibi dersler ile ilgili verilen eğitimler sonunda öğrencilerimizin ortaya koyduğu eserleri de önümüzdeki günlerde bir sergi ile Kayseri halkının beğenisine sunmuş olacağız.” dedi.

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