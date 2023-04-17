Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Deprem Bölgesine Anlamlı Ziyaret

Üniversite öğrenimlerini Kayseri’de sürdüren Yabancı Uyruklu öğrencilerin katıldığı, deprem bölgesini kapsayan bir ziyaret gerçekleştirildi. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneği’nin birlikte yürüttüğü Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 dönemi faaliyetleri kapsamında 6 Şubat depremlerinin yaşandığı Kahramanmaraş’a gittiler.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve 12 öğrencinin katıldığı ziyarette Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen bölgelere gidildi. Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamındaki, “Sosyal Girişimcilik, Gönüllülük ve STK” dersi çerçevesinde gerçekleşen bu faaliyette öğrenciler, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde izledi ve aynı zamanda çalışmalara da dahil oldular. Rehber eğitimci Mete Sungur eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, Kahramanmaraş'ın girişinde bulunan Kızılay Çadır Kentinde öğrenciler, depremzedeler için sahurluk hazırladılar. Daha sonra ise şehir merkezini gezdiler ve depremin meydana getirdiği yıkımı yakından müşahede ettiler. Yine ziyaret kapsamında, şehir merkezindeki çeşitli sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiler. Depremzedelere yardım faaliyetleri kapsamında iftardan önce ise Kahramanmaraş’ın 12 Şubat İlçesindeki Kızılay iftar dağıtım merkezinde iftar dağıtımını gerçekleştirdiler. Sonrasında iftar programında hep birlikte oruçlar açıldı. Bu ziyaretlerin ardından öğrenciler Kayseri’ye döndüler.

KIZILAY KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI BEYDİLLİ AKADEMİ ÖĞRENCİLERİNE TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında devam eden “Sosyal Girişimcilik, Gönüllülük ve STK” dersini bu hafta, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli verdi. Beydilli derste Kızılay’ın Kayseri’de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Kızılay’ın Kayseri ve Türkiye genelinde yürüttüğü faaliyetleri anlattı. Ayrıca yurt dışındaki faaliyetlerini de anlatan Beydilli, Yabancı Uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndükleri zaman burada elde ettikleri sivil toplum tecrübelerini kendi ülkelerine de taşımalarının önemini anlattı. Kızılay’ın onlarca yıldır sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren çok önemli bir yardım kuruluşu olduğunun altını çizdi.