Yabancı uyruklu şahıs ağır yaralanmış halde bulundu

Sahabiye Mahallesi Fark Sokakta bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulunan A.H. hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 20.50 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Fark Sokakta meydana geldi. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak bulunmasının ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri yaralının yabancı uyruklu A.H. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

