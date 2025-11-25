  • Haberler
  • Gündem
  • Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçakla kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçakla kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Melikgazi İlçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavganın müşteki sanıklarının yargılanmasına devam edildi.

Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçakla kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Olay Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıslar M.E.E. ile Y.E.C. arasında bıçaklı kavga çıktı. 

Taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı. Kavga nedeniyle 2 yabancı uyruklu şahıslar hakkında dava açıldı. 

Davanın bugünki duruşmasına müşteki - tutuklu sanık Y.E.C. ile müşteki - tutuksuz sanık M.E.E. ile avukatları katıldı. Mahkemede konuşan müşteki - tutuksuz sanık M.E.E., “Ben işten geldim. Onlar 5 kişilerdi. Doğrudan geldi, beni yaraladı. Y.E.C. bana geldi vurdu. Kendisi nasıl yaralandı bilmiyorum, Şikayetçi değilim” diye konuştu. Tutuklu sanık Y.E.C., “ Önceki ifadelerimi tekrar ederim” dedi. 
Mahkeme heyeti tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

500 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
500 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
Hulusi Akar: 'Kayseri'nin turizm potansiyeli daha da güçlenecek'
Hulusi Akar: “Kayseri’nin turizm potansiyeli daha da güçlenecek”
Kayserispor, 13 haftanın en çok gol yiyen takımı oldu
Kayserispor, 13 haftanın en çok gol yiyen takımı oldu
Bünyan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
Bünyan’da Gazze yararına kermes düzenlendi
Mehmet Şimşek: 'Enflasyonda düşüş sürüyor, beklentiler iyileşiyor'
Mehmet Şimşek: “Enflasyonda düşüş sürüyor, beklentiler iyileşiyor”
Temizlik için girdiği evden ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı
Temizlik için girdiği evden ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!