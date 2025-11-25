Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçakla kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Olay Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıslar M.E.E. ile Y.E.C. arasında bıçaklı kavga çıktı.

Taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı. Kavga nedeniyle 2 yabancı uyruklu şahıslar hakkında dava açıldı.

Davanın bugünki duruşmasına müşteki - tutuklu sanık Y.E.C. ile müşteki - tutuksuz sanık M.E.E. ile avukatları katıldı. Mahkemede konuşan müşteki - tutuksuz sanık M.E.E., “Ben işten geldim. Onlar 5 kişilerdi. Doğrudan geldi, beni yaraladı. Y.E.C. bana geldi vurdu. Kendisi nasıl yaralandı bilmiyorum, Şikayetçi değilim” diye konuştu. Tutuklu sanık Y.E.C., “ Önceki ifadelerimi tekrar ederim” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.