Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 19.30 sıralarında Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu P.M., yabancı uyruklu şahıslar A.K., A.M. ve S.M.’nin bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Çıkan kavga A.K. ve A.M. bıçakla yaralanırken, S.M. ise darp sonucu yaralandı. P.M. ise olay sonrası kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay nedeniyle inceleme başlattı.

