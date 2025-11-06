  • Haberler
  • Asayiş
  • Yabancı uyruklu şahsa yağma ve kasten yaralama suçundan 6 yıl 32 gün hapis

Yabancı uyruklu şahsa yağma ve kasten yaralama suçundan 6 yıl 32 gün hapis

Kayseri'de hakkında 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açılan U.H. toplamda 6 yıl 32 gün hapis cezası verildi.

Yabancı uyruklu şahsa yağma ve kasten yaralama suçundan 6 yıl 32 gün hapis

Kayseri’de yabancı uyruklu U.H. hakkında yine yabancı uyruklu İ.E.’ye karşı ‘yağma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı. Savanın karar duruşmasına sanık katılmazken müşteki ile sanık avukatı hazır ulundu. Müşteki şikayetinin devam ettiğini belirtirken sanık avukatı, “Müvekilin suçu işlediğine dair delil bulunmamaktadır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi doğrultusunda müvekilin beraatini talep ederiz” dedi. Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti U.H.’ye ‘yağma’ suçundan 4 yıl 3 ay 7 gün, ‘kasten yaralama’ suçundan ise  1 yıl 9 ay 25 gün toplamda 6 yıl 32 gün hapis cezası verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor
Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım’da başlıyor
İYİ Partili Alparslan: 'Akçatepe Mahallesi şehre yakın ama hizmete uzak'
İYİ Partili Alparslan: “Akçatepe Mahallesi şehre yakın ama hizmete uzak”
Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Hulusi Akar, Gürcistan ile Stratejik İş Birliği Görüşmesine Katıldı
Hulusi Akar, Gürcistan ile Stratejik İş Birliği Görüşmesine Katıldı
7/24 Kütüphane Ziyaretçisi 1 milyonu aştı
7/24 Kütüphane Ziyaretçisi 1 milyonu aştı
Vali Çiçek: 'Kayseri'de eğitim adına muhteşem işler yapılıyor'
Vali Çiçek: “Kayseri’de eğitim adına muhteşem işler yapılıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!