Yabancı uyruklu şahsa yağma ve kasten yaralama suçundan 6 yıl 32 gün hapis
Kayseri'de hakkında 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açılan U.H. toplamda 6 yıl 32 gün hapis cezası verildi.
Kayseri’de yabancı uyruklu U.H. hakkında yine yabancı uyruklu İ.E.’ye karşı ‘yağma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı. Savanın karar duruşmasına sanık katılmazken müşteki ile sanık avukatı hazır ulundu. Müşteki şikayetinin devam ettiğini belirtirken sanık avukatı, “Müvekilin suçu işlediğine dair delil bulunmamaktadır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi doğrultusunda müvekilin beraatini talep ederiz” dedi. Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti U.H.’ye ‘yağma’ suçundan 4 yıl 3 ay 7 gün, ‘kasten yaralama’ suçundan ise 1 yıl 9 ay 25 gün toplamda 6 yıl 32 gün hapis cezası verdi.