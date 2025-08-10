“Yabancı uyruklular dolandırıcıların hedefi halinde”

Son dönemde artan telefon dolandırıcılığı olayları yeni yöntemlerle vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Avukat Oğuzhan Aral, özellikle yabancı uyruklu kişilerin, kendilerini savcı ya da emniyet görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldığını belirterek: “Yakın zamanda telefon dolandırıcılığı birçok farklı türle karşımıza geliyor. Özellikle yabancı uyruklu vatandaşlar şu an hedef halindeler, çeşitli suç örgütlerine karıştıkları iddiasıyla, adli makamlardan aradıklarını iddia ederek, savcılık kaleminden, hatta bazen bizzat savcıymış gibi kendilerini tanıtarak, bu şahısların elindeki dövizcinin, altın gibi kıymetli para ödeyecek eşyaları bir torbaya koymalarını, buradan bir parmak izi ve herhangi bir şekilde bu paraların suça karışıp karışmadığını araştıracağını söyleyerek, şahıslar paraları üçüncü bir şahsa teslim ediyor. Akabinde dolandırdıklarını fark ettiklerinde çok geç bir süreç yaşanıyor. Burada herhangi bir internet üzerinden dolandırıcılık yapılmadığı için, failin tespiti de çok zor oluyor. Burada gerek kendi ülkemizin vatandaşları olsun, gerek yabancı uyruklu ülkemizde ikamet eden şahıslar için alınabilecek en büyük önlem herhangi bir şekilde bir adliyeden arandıkları iddia edildiğinde, ya da herhangi bir şekilde bir kolluk biriminden, bir emniyet biriminden arandıkları iddiasıyla bir telefon açıldığında derhal telefonu kapatmaları ve bulundukları ikametin en yakınındaki karakola başvuru olarak gerçekten kendi haklarında bir tahkikat var mı? Ya da herhangi bir şekilde bir kolluk birimi kendilerine ulaşıyor mu? Bunu netleştirip ondan sonra bir görüşme yapmaları. Şimdi kişisel bilgiler çok fazla yayıldığı için, bütün şahısların özel bilgileri dolandırıcıların elinde. O yüzden baba ismiyle teyit yapılması durumu, anne ismiyle teyit yapılması durumu, tam doğum tarihi, doğum yeri, il, ilçe bu gibi bilgiler de maalesef artık karşıdaki insanın resmi bir devlet makamından, resmi bir kurum veya kuruluştan arama yaptığını garantilemiyor. O yüzden böylesi durumlarda telefon derhal kapatılarak en yakın adli birim veya en yakın kolluk birimine müracaat etmek, kendimizi dolandırıcıya karşı korumak amacıyla alabileceğiniz en güvenli ve en sağlıklı yöntemdir” ifadelerini kullandı.