Kayserili Yabancı ve Türk Öğrencilerin Ortak Başarısı: IDEF 2025'e Damga Vurdu

Teknofest’teki bu başarının ardından ise ekip, İstanbul’da yapılan ve dünyanın en prestijli Savunma Sanayi Fuarlarından birisi olan İDEF-2025’te Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ni temsil etmeye hak kazandılar. Bu başarı ile ülkemizin ve Kayseri’nin göğsünü kabarttılar, gurur kaynağı oldular. Fuarda ilgiyle ziyaret edilen stand oldu.

PROJELERİ İLE KAYSERİ'DEN DÜNYAYA AÇILAN TEKNOLOJİ KÖPRÜSÜ OLDULAR

Yerli ve yabancı öğrencilerden oluşan Ventus Medeniyetin Burçları Helikopter Ekibi, kendi geliştirdikleri insansız hava araçları (İHA) ile dünyanın en prestijli ve en seçkin firmalarının katıldığı savunma sanayii fuarlarından olan İDEF 2025'e özel olarak davet almayı başardı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Kayseri merkezli olarak faaliyetlerini yürüten Medeniyetin Burçları Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ çerçevesinde kurulan Teknofest grubu bu iki başarısıyla, İDEF 2025’te yerini alarak teknolojik şirketlerin arasında boy göstermeyi başardı.

YTB BAŞKANI ABDULHADİ TURUS İDEF FUARINDAKİ VENTUS MEDENİYETİN BURÇLARI STANDINI ZİYARET ETTİ

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus, İDEF Fuarında yerini alan fuar ekibimizi ziyaret ederek bilgiler aldı. Medeniyetin Burçları ekibine başarı dileklerini ileten Başkan Turus, YTB’nin katkılarıyla devam eden Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin bu başarısından dolayı akademiyi tebrik etti. Ayrıca Başkan Turus, yabancı öğrenciler tarafından hazırlanan ve fuar katılımcıları için gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunu da izleyerek, takımın gerçekleştirdiği projeyi daha yakından tanıma imkanı buldu.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus ayrıca kendi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile, Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin bu başarısına dikkat çekerek, yabancı bir ülkeden gelen öğrencilerin önce Teknofest’te şimdi de İDEF’te gösterdikleri başarıdan övgüyle söz etti. YTB Başkanı Abdulhadi Turus’un İDEF fuarındaki Medeniyetin Burçları standına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun’da hazır bulundu. Başkanı Kayseri’deki faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ AKADEMİSİ

Bu özel davetin arkasında, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası Öğrenciler Akademisi" projesi yatıyor. Medeniyetin Burçları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, projenin sıradan bir eğitim programı olmadığını vurguladı. Bu yıl ve önceki yıllarda da çeşitli teknoloji projeleri ile Teknofest’e katıldıklarını ve çeşitli başarılar elde ettiklerini belirtti.

Ali Dursun şunları kaydetti: "Amacımız, dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen uluslararası öğrencilere yüksek teknoloji alanında kendilerini geliştirme imkânı sunmaktı. Mali, Türkmenistan, Özbekistan, Fildişi Sahili, Suriye, Pakistan ve Endonezya gibi çok çeşitli ülkelerden gelen pırıl pırıl zihinleri bir araya getirdik. Onlara sadece teorik bilgi vermekle kalmadık, hayal etmeyi, tasarlamayı ve üretmeyi öğrettik." dedi.

Proje kapsamında yabancı öğrenciler, birçok projeye attılar. Aynı zamanda İHA teknolojileri üzerine yoğun bir eğitim alarak kendi prototiplerini geliştirmeyi başardılar. Bu eşsiz başarı, akademi öğrencilerine normalde yüksek katılım ücretleri olan İDEF-2025’in kapılarını ücretsiz olarak açtırdı.

DURSUN: "BU BAŞARI, TÜRKİYE'NİN VİZYONER DURUŞUNUN BİR MEYVESİDİR"

Başkan Dursun, elde edilen bu başarının önemini şu sözlerle ifade etti: “Bu, sadece bizim değil, ülkemizin vizyoner sivil toplum anlayışının ve YTB gibi devlet kurumlarımızın desteğinin bir meyvesidir. Kayseri'den başlattığımız bu kıvılcımın, Türkiye'nin en büyük savunma fuarında bir aleve dönüşecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu katılım, aynı zamanda doğru yönlendirilen gençlerin, yüksek teknoloji alanında dahi neleri başarabileceğini gösteren en somut kanıttır.”

"İnsansız Hava Araçlarımız ile Sizleri Bekliyoruz" sloganıyla fuara hazırlanan ekip, projelerini uluslararası yatırımcılar, savunma sanayii devleri ve teknoloji meraklılarıyla buluşturacak. Kayseri'den yola çıkan bu ilham verici hikaye şimdiden, İDEF 2025'in en dikkat çekici başarı öykülerinden biri olmaya aday görünüyor.

Medeniyetin Burçları Derneği bünyesinde geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl kurulan ve teknoloji konusunda çok önemli çalışmalara imza atan çeşitli takımlar bulunuyor. Bunlar başta Ventus Medeniyetin Burçları Helikopter ekibi olmak üzere farklı kategorilerde şu takımlardan oluşuyor:

1) VENTUS MEDENİYETİN BURÇLARI HELİKOPTER EKİBİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Takım Adı - Medeniyetin Burçları

Katılımcılar - Muhammed Taha Olam, Cihan Koçak, Tuğba Nurdoğdu, Tuğba Deniz, Kaan İbrahim Kayrak.

Danışman - Prof. Dr. Tuğrul Oktay

2) ÇEVRE VE ENERJİ

1. Abdirsak Mohammed - Somali

2. Minhojiddin Akromov - Üzbek

3. Tri Julia Wulandari - Endonezya

4. Muhammad Faturrahman - Endonezya

5. Setayesh - İran

6. Agung Hidayatullah - Endonezya

3) EĞİTİM SİSTEMLERİ

1. Mohammad Ali Tawakoli- Afganistan

2. Amadıno Sango Efudu- Equatorial Guinea

3. Shahanaz Ahmed Nishi - Bangladeş

4. Talha Salman- Pakistan

5. Zabiullah Bakhshi- Afganistan

6. Benjamin Kato- Uganda

4) İHA TAKIMI

1. Yacouba Ibrahima - Mali

2. Tabarak Naeef - Suriye

3. Minhojiddin Akromov - Özbekistan

3. Rahimullah Amani - Afganistan

4. Asadbek - Özbekistan

5. Setayeş Saemi - İran

6. Şahnaz Ahmed Nishi- Bangladeş

5) ULAŞIM VE YAPAY ZEKA

1. Soukaina safi - Faslı

2. Alsu Uzgenbaeva - Kazakistan

3. İbraim Alderbas - Suriye

4. Mohammad Ali Tawakoli - Afganistan

4. Diyeddin Almohamad

5. Mohamed Ahmed Ledibg

6. MHD Hamzah Dumani - Suriye

7. Moustafa Alsalih – Suriye