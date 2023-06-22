Yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri'de yaşayan yabancılar ve sivil toplum kuruluşları, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere aralarında nakdi yardım toplayarak, anlamlı bir desteğin altına imza attı.

PAYLAŞ
  • 22.06.2023 13:49
  • Güncelleme: 22.06.2023 14:18
  • 105
Yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yaşayan yabancılar ve sivil toplum kuruluşları, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere aralarında nakdi yardım toplayarak, anlamlı bir desteğin altına imza attı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinde zarar gören vatandaşlara, Kayserililerin olduğu yardımların yanı sıra şehirde çeşitli nedenlerle bulunan yabancı ülke vatandaşları da nakdi yardımda bulunarak Türk milletinin göstermiş olduğu dayanışmaya ortak oldu. Kayseri’de yaşayan yabancı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Türk Milletinin tek yürek olduğu günlerde toplumsal dayanışmaya ortak olabilmek ve depremin yaralarını bir nebze de olsa hafifletmek, depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için yardım topladıklarını belirterek, toplamış oldukları nakdi yardımı İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman’a teslim etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından teslim alınan bağışlar, Kayseri Valiliğinin koordinasyonu ile Adıyaman’a gönderildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Polisler adım adım takip etti, hırsızları kıskıvrak yakaladı

Polisler adım adım takip etti, hırsızları kıskıvrak yakaladı

Rotary Kulübü ERÜ'ye cihaz bağışladı

Rotary Kulübü ERÜ'ye cihaz bağışladı

Talas Belediyesi'nden kurban satış alanına ücretsiz servis

Talas Belediyesi'nden kurban satış alanına ücretsiz servis

Tırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldı

Tırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldı

Odakır: 'Kurban Bayramı öncesinde piyasalar canlanacak'

Odakır: 'Kurban Bayramı öncesinde piyasalar canlanacak'

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu

Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu

DAHA FAZLA
Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Kayseri'de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri’de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı