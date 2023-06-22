Yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri’de yaşayan yabancılar ve sivil toplum kuruluşları, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere aralarında nakdi yardım toplayarak, anlamlı bir desteğin altına imza attı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinde zarar gören vatandaşlara, Kayserililerin olduğu yardımların yanı sıra şehirde çeşitli nedenlerle bulunan yabancı ülke vatandaşları da nakdi yardımda bulunarak Türk milletinin göstermiş olduğu dayanışmaya ortak oldu. Kayseri’de yaşayan yabancı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Türk Milletinin tek yürek olduğu günlerde toplumsal dayanışmaya ortak olabilmek ve depremin yaralarını bir nebze de olsa hafifletmek, depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için yardım topladıklarını belirterek, toplamış oldukları nakdi yardımı İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman’a teslim etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından teslim alınan bağışlar, Kayseri Valiliğinin koordinasyonu ile Adıyaman’a gönderildi.