Yağan kar kazaya neden oldu
Sivas'ta etkili olan kar yağışı kazaya neden oldu.
- 04.02.2023 12:02
- Güncelleme: 04.02.2023 12:02
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ta etkili olan kar yağışı kazaya neden oldu.
Kaza, Kayseri - Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı köyü geçişinde meydana geldi. Kazada, Malatya istikametine giden N.Ö.(30) sevk ve idaresindeki 14 TY 1462 plakalı Ford marka otomobil yağan karın etkisiyle zeminin kaygan olması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan araç sürücüsü ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İHA
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